Kathmandu, January 20: The Rastriya Prajatantra Party (RPP) has so far selected candidates for 160 constituencies.

The party said it will announce candidates for the remaining five constituencies by this morning.

RPP Candidates

Taplejung – Indra Prasad Thapa

Panchthar – Tej Kurumbang

Ilam – Jwala Nepal Dahal

Jhapa Constituency No. 1 – Hemraj Karki

Jhapa Constituency No. 2 – Swagat Nepal

Jhapa Constituency No. 3 – Rajendra Prasad Lingden

Jhapa Constituency No. 4 – Bhakti Prasad Sitaula

Jhapa Constituency No. 5 – Laxmi Prasad Sangraula

Sankhuwasabha – Padam Bahadur Tamang

Tehrathum – Tank Prasad Adhikari

Bhojpur – Janak Nepal

Dhankuta – Bibhatsu Thapa

Morang Constituency No. 1 – Purna Bahadur Waiwa

Morang Constituency No. 2 – Banshraj Rajbanshi

Morang Constituency No. 3 – Prem Subedi

Morang Constituency No. 4 – Ravi Rizal

Morang Constituency No. 5 – Kumud Rai

Morang Constituency No. 6 – Gopal Bahadur Kshetri Katuwal

Sunsari Constituency No. 1 – Uddhav Shrestha

Sunsari Constituency No. 2 – Dinesh Kumar Basnet

Solukhumbu – Rajendra Basnet

Okhaldhunga – Dik Prasad Bastola

Udayapur Constituency No. 1 – Subash Chandra Khadka

Saptari Constituency No. 1 – Satyajit Kumar Jha

Saptari Constituency No. 3 – Umdeshwar Shaha

Saptari Constituency No. 4 – Rupak Neupane

Siraha Constituency No. 1 – Vasudev Shah

Siraha Constituency No. 2 – Jageshwar Mahato

Siraha Constituency No. 3 – Binod Kumar Yadav

Siraha Constituency No. 4 – Shubhendra Kumar Sah

Dhanusha Constituency No. 1 – Manoj Malla Thakuri

Dhanusha Constituency No. 2 – Suresh Mandal

Dhanusha Constituency No. 3 – Birendra Prasad Lal Karn

Dhanusha Constituency No. 4 – Birendra Kumar Mahato

Mahottari Constituency No. 2 – Navin Thakur

Mahottari Constituency No. 3 – Rajeshwar Rai Yadav

Mahottari Constituency No. 4 – Shiv Shankar Yadav

Sarlahi Constituency No. 1 – Rajendra Prasad Mainali

Sarlahi Constituency No. 2 – Gyanendra Mahato

Sarlahi Constituency No. 3 – Dholaram Warakoti

Sarlahi Constituency No. 4 – Binti Prasad Chaudhary

Bara Constituency No. 1 – Laxmi Sah Kalwar

Bara Constituency No. 2 – Lal Bahadur Prasad Teli

Bara Constituency No. 4 – Dilip Kumar Sharma Nepal

Parsa Constituency No. 1 – Nandkishor Prasad Shrivastav

Parsa Constituency No. 2 – Bina Jaiswal

Parsa Constituency No. 3 – Sumeshwarnath Upadhyay

Parsa Constituency No. 4 – Shanta Kumar Joshi

Dolakha Constituency No. 1 – Prabin Kumar Thokar Tamang

Sindhuli Constituency No. 1 – Er. Indra Kumar Shrestha

Sindhuli Constituency No. 2 – Prof. Mukunda Prasad Gajurel

Nuwakot Constituency No. 1 – Bimal Thapa

Kathmandu Constituency No. 1 – Rabindra Mishra

Kathmandu Constituency No. 2 – Kunti Devi Pokhrel

Kathmandu Constituency No. 3 – Dr. Sundar Singh Bohora

Kathmandu Constituency No. 4 – Dr. Surendra Bhandari

Kathmandu Constituency No. 5 – Kamal Thapa

Kathmandu Constituency No. 6 – Uddhav Raj Bhetwal

Kathmandu Constituency No. 7 – Lalkumar Lama

Kathmandu Constituency No. 8 – Navin Sahi

Kathmandu Constituency No. 9 – Dilip Kumar Karki

Kathmandu Constituency No. 10 – Balram Thapa

Bhaktapur Constituency No. 1 – Bharat Bahadur Khadka

Bhaktapur Constituency No. 2 – Bikram Thapa

Lalitpur Constituency No. 1 – Er. Sajina Karki

Lalitpur Constituency No. 2 – Raghubar Raj Thapa

Lalitpur Constituency No. 3 – Sabin Khadka

Kavrepalanchok Constituency No. 1 – Nabaraj Satyal

Kavrepalanchok Constituency No. 2 – Ranjib Shrestha

Sindhupalchok Constituency No. 1 – Rammani Neupane

Sindhupalchok Constituency No. 2 – Er. Gopikrishna Chaulagain

Makwanpur Constituency No. 1 – Dipak Bahadur Singh

Makwanpur Constituency No. 2 – Ram Bahadur Thokar

Chitwan Constituency No. 1 – Balram Khanal

Chitwan Constituency No. 2 – Reena Gurung

Chitwan Constituency No. 3 – Bikram Pandey

Manang – Kuber Singh Gurung

Lamjung – Megh Bahadur Gurung

Kaski Constituency No. 1 – Baburam Thapa

Kaski Constituency No. 2 – Hemjang Gurung

Kaski Constituency No. 3 – Arjun Khanal

Tanahun Constituency No. 1 – Abhishek Joshi

Tanahun Constituency No. 2 – Yam Bahadur Khan Thakuri

Syangja Constituency No. 1 – Hukum Bahadur Rana

Syangja Constituency No. 2 – Rabin Pathak

Nawalparasi (East) Constituency No. 1 – Dipak Kumar Bastakoti

Nawalparasi (East) Constituency No. 2 – Run Kumari Mahato

Mustang – Kamala Lalchan

Myagdi – Dambar Bahadur Subedi

Baglung Constituency No. 1 – Kalyan Bikram Acharya

Baglung Constituency No. 2 – Anchal Shahi Thakuri

Parbat – Yadav Raj Pandey

Gulmi Constituency No. 1 – Ajit Kumar Shrestha

Gulmi Constituency No. 2 – Janak Sen

Palpa Constituency No. 1 – Brihaspati Aryal

Palpa Constituency No. 2 – Narayan Prasad Koirala

Arghakhanchi – Kabindra Phullel

Rupandehi Constituency No. 1 – Prajwal Bohora

Rupandehi Constituency No. 2 – Karvika Thapa

Rupandehi Constituency No. 3 – Gaurav Bohora

Rupandehi Constituency No. 5 – Min Prasad Ghimire

Kapilvastu Constituency No. 1 – Dhruv Bahadur Rayamajhi

Kapilvastu Constituency No. 2 – Bishnu Prasad Bhandari

Rukum East – Keshav Chandra Samal

Rolpa – Purna Bahadur Gharti Magar

Pyuthan – Subash Pandit

Dang Constituency No. 1 – Binay Budhathoki

Dang Constituency No. 2 – Yadav Bahadur Shrestha

Dang Constituency No. 3 – Damodar Bhandari

Banke Constituency No. 1 – Pradeep Kumar Shah

Banke Constituency No. 2 – Rishiraj Devkota

Banke Constituency No. 3 – Tarak Singh Tharu

Bardiya Constituency No. 1 – Hemant Prakash Giri

Bardiya Constituency No. 2 – Binay Rawal

Nawalparasi (West) Constituency No. 1 – Navnit Kumar Mishra

Nawalparasi (West) Constituency No. 2 – Dhruv Bahadur Pradhan

Salyan – Anisha Nepali

Dolpa – Hariprasad Dangi

Mugu – Bal Bahadur Malla

Jumla – Gyan Bahadur Shahi (Gyanendra)

Kalikot – Surya Bahadur Shah

Jajarkot – Krishna Bikram Shah

Dailekh Constituency No. 1 – Kunti Kumari Shahi

Dailekh Constituency No. 2 – Babita Shahi

Surkhet Constituency No. 1 – Ravi Kiran Hamal

Surkhet Constituency No. 2 – Kabiram Puri

Rukum West – Gopal Khadka

Bajura – Jung Kumar Giri

Achham Constituency No. 1 – Lokendra Bahadur Shah

Achham Constituency No. 2 – Tej Bahadur Thapa

Bajhang – Bishwo Prakash Jethara

Doti – Khadag Prasad Agrawal

Kailali Constituency No. 1 – Lokendra Kunwar

Kailali Constituency No. 2 – Bharat Singh B.C.

Kailali Constituency No. 3 – Birendra Bam

Kailali Constituency No. 4 – Kamal Bam Rajwar

Kailali Constituency No. 5 – Roshan Shahi

Darchula – Rajesh Bahadur Chand

Baitadi – Bhupen Bahadur Chand

Dadeldhura – Govinda Khadayat

Kanchanpur Constituency No. 1 – Dilli Bahadur Shahi

Kanchanpur Constituency No. 2 – Tirtha Raj Chataut

Kanchanpur Constituency No. 3 – Purna Bahadur Chand.

People’s News Monitoring Service.