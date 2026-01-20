Kathmandu, January 20: The Rastriya Prajatantra Party (RPP) has so far selected candidates for 160 constituencies.
The party said it will announce candidates for the remaining five constituencies by this morning.
RPP Candidates
Taplejung – Indra Prasad Thapa
Panchthar – Tej Kurumbang
Ilam – Jwala Nepal Dahal
Jhapa Constituency No. 1 – Hemraj Karki
Jhapa Constituency No. 2 – Swagat Nepal
Jhapa Constituency No. 3 – Rajendra Prasad Lingden
Jhapa Constituency No. 4 – Bhakti Prasad Sitaula
Jhapa Constituency No. 5 – Laxmi Prasad Sangraula
Sankhuwasabha – Padam Bahadur Tamang
Tehrathum – Tank Prasad Adhikari
Bhojpur – Janak Nepal
Dhankuta – Bibhatsu Thapa
Morang Constituency No. 1 – Purna Bahadur Waiwa
Morang Constituency No. 2 – Banshraj Rajbanshi
Morang Constituency No. 3 – Prem Subedi
Morang Constituency No. 4 – Ravi Rizal
Morang Constituency No. 5 – Kumud Rai
Morang Constituency No. 6 – Gopal Bahadur Kshetri Katuwal
Sunsari Constituency No. 1 – Uddhav Shrestha
Sunsari Constituency No. 2 – Dinesh Kumar Basnet
Solukhumbu – Rajendra Basnet
Okhaldhunga – Dik Prasad Bastola
Udayapur Constituency No. 1 – Subash Chandra Khadka
Saptari Constituency No. 1 – Satyajit Kumar Jha
Saptari Constituency No. 3 – Umdeshwar Shaha
Saptari Constituency No. 4 – Rupak Neupane
Siraha Constituency No. 1 – Vasudev Shah
Siraha Constituency No. 2 – Jageshwar Mahato
Siraha Constituency No. 3 – Binod Kumar Yadav
Siraha Constituency No. 4 – Shubhendra Kumar Sah
Dhanusha Constituency No. 1 – Manoj Malla Thakuri
Dhanusha Constituency No. 2 – Suresh Mandal
Dhanusha Constituency No. 3 – Birendra Prasad Lal Karn
Dhanusha Constituency No. 4 – Birendra Kumar Mahato
Mahottari Constituency No. 2 – Navin Thakur
Mahottari Constituency No. 3 – Rajeshwar Rai Yadav
Mahottari Constituency No. 4 – Shiv Shankar Yadav
Sarlahi Constituency No. 1 – Rajendra Prasad Mainali
Sarlahi Constituency No. 2 – Gyanendra Mahato
Sarlahi Constituency No. 3 – Dholaram Warakoti
Sarlahi Constituency No. 4 – Binti Prasad Chaudhary
Bara Constituency No. 1 – Laxmi Sah Kalwar
Bara Constituency No. 2 – Lal Bahadur Prasad Teli
Bara Constituency No. 4 – Dilip Kumar Sharma Nepal
Parsa Constituency No. 1 – Nandkishor Prasad Shrivastav
Parsa Constituency No. 2 – Bina Jaiswal
Parsa Constituency No. 3 – Sumeshwarnath Upadhyay
Parsa Constituency No. 4 – Shanta Kumar Joshi
Dolakha Constituency No. 1 – Prabin Kumar Thokar Tamang
Sindhuli Constituency No. 1 – Er. Indra Kumar Shrestha
Sindhuli Constituency No. 2 – Prof. Mukunda Prasad Gajurel
Nuwakot Constituency No. 1 – Bimal Thapa
Kathmandu Constituency No. 1 – Rabindra Mishra
Kathmandu Constituency No. 2 – Kunti Devi Pokhrel
Kathmandu Constituency No. 3 – Dr. Sundar Singh Bohora
Kathmandu Constituency No. 4 – Dr. Surendra Bhandari
Kathmandu Constituency No. 5 – Kamal Thapa
Kathmandu Constituency No. 6 – Uddhav Raj Bhetwal
Kathmandu Constituency No. 7 – Lalkumar Lama
Kathmandu Constituency No. 8 – Navin Sahi
Kathmandu Constituency No. 9 – Dilip Kumar Karki
Kathmandu Constituency No. 10 – Balram Thapa
Bhaktapur Constituency No. 1 – Bharat Bahadur Khadka
Bhaktapur Constituency No. 2 – Bikram Thapa
Lalitpur Constituency No. 1 – Er. Sajina Karki
Lalitpur Constituency No. 2 – Raghubar Raj Thapa
Lalitpur Constituency No. 3 – Sabin Khadka
Kavrepalanchok Constituency No. 1 – Nabaraj Satyal
Kavrepalanchok Constituency No. 2 – Ranjib Shrestha
Sindhupalchok Constituency No. 1 – Rammani Neupane
Sindhupalchok Constituency No. 2 – Er. Gopikrishna Chaulagain
Makwanpur Constituency No. 1 – Dipak Bahadur Singh
Makwanpur Constituency No. 2 – Ram Bahadur Thokar
Chitwan Constituency No. 1 – Balram Khanal
Chitwan Constituency No. 2 – Reena Gurung
Chitwan Constituency No. 3 – Bikram Pandey
Manang – Kuber Singh Gurung
Lamjung – Megh Bahadur Gurung
Kaski Constituency No. 1 – Baburam Thapa
Kaski Constituency No. 2 – Hemjang Gurung
Kaski Constituency No. 3 – Arjun Khanal
Tanahun Constituency No. 1 – Abhishek Joshi
Tanahun Constituency No. 2 – Yam Bahadur Khan Thakuri
Syangja Constituency No. 1 – Hukum Bahadur Rana
Syangja Constituency No. 2 – Rabin Pathak
Nawalparasi (East) Constituency No. 1 – Dipak Kumar Bastakoti
Nawalparasi (East) Constituency No. 2 – Run Kumari Mahato
Mustang – Kamala Lalchan
Myagdi – Dambar Bahadur Subedi
Baglung Constituency No. 1 – Kalyan Bikram Acharya
Baglung Constituency No. 2 – Anchal Shahi Thakuri
Parbat – Yadav Raj Pandey
Gulmi Constituency No. 1 – Ajit Kumar Shrestha
Gulmi Constituency No. 2 – Janak Sen
Palpa Constituency No. 1 – Brihaspati Aryal
Palpa Constituency No. 2 – Narayan Prasad Koirala
Arghakhanchi – Kabindra Phullel
Rupandehi Constituency No. 1 – Prajwal Bohora
Rupandehi Constituency No. 2 – Karvika Thapa
Rupandehi Constituency No. 3 – Gaurav Bohora
Rupandehi Constituency No. 5 – Min Prasad Ghimire
Kapilvastu Constituency No. 1 – Dhruv Bahadur Rayamajhi
Kapilvastu Constituency No. 2 – Bishnu Prasad Bhandari
Rukum East – Keshav Chandra Samal
Rolpa – Purna Bahadur Gharti Magar
Pyuthan – Subash Pandit
Dang Constituency No. 1 – Binay Budhathoki
Dang Constituency No. 2 – Yadav Bahadur Shrestha
Dang Constituency No. 3 – Damodar Bhandari
Banke Constituency No. 1 – Pradeep Kumar Shah
Banke Constituency No. 2 – Rishiraj Devkota
Banke Constituency No. 3 – Tarak Singh Tharu
Bardiya Constituency No. 1 – Hemant Prakash Giri
Bardiya Constituency No. 2 – Binay Rawal
Nawalparasi (West) Constituency No. 1 – Navnit Kumar Mishra
Nawalparasi (West) Constituency No. 2 – Dhruv Bahadur Pradhan
Salyan – Anisha Nepali
Dolpa – Hariprasad Dangi
Mugu – Bal Bahadur Malla
Jumla – Gyan Bahadur Shahi (Gyanendra)
Kalikot – Surya Bahadur Shah
Jajarkot – Krishna Bikram Shah
Dailekh Constituency No. 1 – Kunti Kumari Shahi
Dailekh Constituency No. 2 – Babita Shahi
Surkhet Constituency No. 1 – Ravi Kiran Hamal
Surkhet Constituency No. 2 – Kabiram Puri
Rukum West – Gopal Khadka
Bajura – Jung Kumar Giri
Achham Constituency No. 1 – Lokendra Bahadur Shah
Achham Constituency No. 2 – Tej Bahadur Thapa
Bajhang – Bishwo Prakash Jethara
Doti – Khadag Prasad Agrawal
Kailali Constituency No. 1 – Lokendra Kunwar
Kailali Constituency No. 2 – Bharat Singh B.C.
Kailali Constituency No. 3 – Birendra Bam
Kailali Constituency No. 4 – Kamal Bam Rajwar
Kailali Constituency No. 5 – Roshan Shahi
Darchula – Rajesh Bahadur Chand
Baitadi – Bhupen Bahadur Chand
Dadeldhura – Govinda Khadayat
Kanchanpur Constituency No. 1 – Dilli Bahadur Shahi
Kanchanpur Constituency No. 2 – Tirtha Raj Chataut
Kanchanpur Constituency No. 3 – Purna Bahadur Chand.
