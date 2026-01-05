Kathmandu, Jan 5: The Rastriya Swatantra Party (RSP) has nominated Kathmandu Metropolitan City Mayor Balen Shah along with 26 others as central committee members.
The decision was taken at the party’s central committee meeting held on Sunday, which approved the nomination of Mayor Shah and 26 individuals to the central committee.
Those nominated include Mayor Shah, Sunil Lamsal, Bhupdev Shah, Sasmita Pokhrel, Sagar Dhakal, Laxman Tharu, Ramesh Poudel, Khagendra Sunar, Ganesh Poudel, Santosh Giri, Namita Yadav, Sarita Gyawali, Sushant Baidhik, Laxmi Vardewa, Shiva Yadav, Rohan Karki, Madhusudan Dhakal, Anantaraj Timilsina, Ram Kumar Dhungana, Pradeep Gyawali, Madhusudan Dhakal, Ojaswi Thapa, KP Khanal, Aditya Acharya, Pradeep Pandey, and Khemraj Saud.
Among those nominated, Mayor Shah has been designated as a senior leader, while Sunil Lamsal has been appointed general secretary. Likewise, Bhupdev Shah, Sasmita Pokhrel, and Sagar Dhakal have been named members of the party secretariat.
People’s News Monitoring Service
